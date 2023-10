Luc Apers – L’enfumeur Salle André Malraux Sarcelles Catégories d’Évènement: Sarcelles

Val-d'Oise Luc Apers – L’enfumeur Salle André Malraux Sarcelles, 28 octobre 2023, Sarcelles. Luc Apers – L’enfumeur Samedi 28 octobre, 16h00 Salle André Malraux Tarifs saison culturelle sarcelloise Luc Apers, expert dans le domaine de la tromperie, partage sa vision sur le monde… En vous trompant ! Un spectacle de magie comique, teinté de l’habituel humour pince-sans-rire de Luc Apers, époustouflant par ses multiples tours bluffants et qui, au-delà des effets magiques, incite à une véritable réflexion sur nos préjugés et nos certitudes. Salle André Malraux 29 rue Taillepied 95200 SARCELLES Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 38 20 51 »}, {« type »: « email », « value »: « ocm@sarcelles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T16:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:10:00+02:00

2023-10-28T16:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:10:00+02:00 magie magicien DR Détails Catégories d’Évènement: Sarcelles, Val-d'Oise Autres Lieu Salle André Malraux Adresse 29 rue Taillepied 95200 SARCELLES Ville Sarcelles Departement Val-d'Oise Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Salle André Malraux Sarcelles latitude longitude 48.994221;2.375419

Salle André Malraux Sarcelles Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarcelles/