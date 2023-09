Battle Bad Salle André Malraux Sarcelles, 22 septembre 2023, Sarcelles.

Battle Bad 22 et 24 septembre Salle André Malraux 5 € / Tarif réduit : 3 €

Cette année encore, des danseurs et danseuses venus du monde entier s’affrontent à Sarcelles pour gagner la compétition. Au programme de cette 17ème édition haute en couleurs : des battles de popping et hip-hop freestyle en passant par le breaking, nouvelle discipline olympique qui fera son entrée aux J.O de Paris 2024. Un événement incontournable !

– Urbad stage vendredi 22 sept. à 20 h 30,

– Phases finales du concours de danse hip-hop, dimanche 24 sept. de 14 h à 21 h.

La billetterie est ouverte le vendredi 22 septembre de 18h30 à 19h45, à la salle André Malraux, pour l’achat de billets pour les phases finales du 24 septembre.

Il est également possible de réserver des billets par mail à l’adresse : ocm@sarcelles.fr en indiquant nom, prénom et coordonnées.

Ce dimanche 24 septembre, la billetterie ouvrira ses portes à 11h pour l’achat de billets et retraits des réservations pour les phases finales du Battle Bad.

Les billets réservés sont nominatifs et doivent être retirés avant dimanche 14h, heure à laquelle ils seront remis en vente sur place.

Pour tout renseignement, l’équipe de la billetterie est à votre écoute au 01 34 38 20 51.

