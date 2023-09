Soirée d’ouverture de la saison culturelle sarcelloise Salle André Malraux Sarcelles Catégories d’Évènement: Sarcelles

Val-d'Oise Soirée d’ouverture de la saison culturelle sarcelloise Salle André Malraux Sarcelles, 18 septembre 2023, Sarcelles. Soirée d’ouverture de la saison culturelle sarcelloise Lundi 18 septembre, 18h30 Salle André Malraux Entrée gratuite. Les places pour le spectacle « Tête en l’air » sont à retirer à partir du lundi 11 septembre à la billetterie, salle André Malraux, sur rendez-vous. Au programme, présentation de la saison à 18h30 suivie du spectacle d’ouverture « Tête en l’air » du groupe Union à 20h30 :

Poète survolté, généreux, engagé, Jacques Higelin laisse derrière lui une vingtaine d’albums qui ont marqué la chanson française. Le groupe Union rend hommage au pionnier de la chanson rock française, infatigable homme de scène qui passait de la poésie au rock avec la même aisance. Salle André Malraux 29 rue Taillepied 95200 SARCELLES Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 38 20 51 »}, {« type »: « email », « value »: « ocm@sarcelles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

