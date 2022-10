Spectacle familial clownesque : Dans la farine invisible de L’air, par la Compagnie Doré Salle André Malraux Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Spectacle familial clownesque : Dans la farine invisible de L’air, par la Compagnie Doré Salle André Malraux, 3 décembre 2022, Sarcelles. Spectacle familial clownesque : Dans la farine invisible de L’air, par la Compagnie Doré Samedi 3 décembre, 16h00 Salle André Malraux

Tarifs saison culturelle. Renseignements et réservations auprès de la billetterie de l'office culturel municipal.

Saison culturelle 2022-2023 : Dans la farine invisible de l’air, c’est un chœur de clown dont les pieds sont dans la farine et la tête dans l’air, ou peut-être bien l’inverse… handicap moteur mi Salle André Malraux Rue Taillepied – 95200 SARCELLES Village Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France Dans une écriture croisée entre composition musicale et partition clownesque, cette pièce à la fois réjouissante et un brin sauvage donne à suivre une petite bande de clowns enfarinés qui traversent la vie, tel un groupe de pingouins sur la banquise qui dodelinent, glissent et se rattrapent, puis se mettent à crier soudain vers le ciel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T16:00:00+01:00

2022-12-03T17:30:00+01:00 Marc Ginot

