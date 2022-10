Thomas de Pourquery & Supersonic – Back To The Moon Salle André Malraux Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Tarifs saison culturelle. Renseignements et réservations auprès de la billetterie de l’office culturel municipal.

Saison culturelle 2022-2023 : Dix ans après la formation de son groupe Supersonic, retrouvez ou découvrez le saxophoniste-chanteur Thomas de Pourquery, entre jazz, rock et électro ! handicap moteur mi Salle André Malraux Rue Taillepied – 95200 SARCELLES Village Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France Le saxophoniste-chanteur Thomas de Pourquery reprend les commandes du vaisseau amiral dont Back To The Moon marque le troisième décollage. Où l’on croise Mingus, une histoire d’amour, E.T., Caetano Veloso en kikongo, un robot et des chansons épiques. Visez la Lune. Avec : Laurent Bardainne, Thomas de Pourquery, Frédérick Galiay, Fabrice Martinez, Edward Perraud, Arnaud Roulin.

Production DuNose.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-08T20:30:00+01:00

2022-11-08T22:30:00+01:00 Alexandre Lacombe

