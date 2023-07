Clic ! salle André Malraux Bondy, 23 mars 2024, Bondy.

Clic ! Samedi 23 mars 2024, 15h00 salle André Malraux

To clic or not to clic ? Addiction aux écrans, influences des réseaux : du paraître à l’être, il s’agit d’apprendre à connaître l’utilisation des nouvelles technologies pour ne pas en devenir les esclaves. A l’heure où l’intelligence artificielle fait craindre que l’informatique ne prenne définitivement le pouvoir, les collégiens 4è et 3è réinterrogent avec humour ou gravité la place de celle-ci dans leur vie et par la même occasion la place de l’humain dans la société.

Ensembles instrumentaux et ensembles vocaux.

Bérengère Altieri, mise en scène,

Manon Bonneville, direction vocale

salle André Malraux 25 cours de la République 93140 Bondy

collègiens Classes à horaires aménagés

