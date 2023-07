Paris Zazou salle André Malraux Bondy, 3 décembre 2023, Bondy.

Paris Zazou Dimanche 3 décembre, 11h00 salle André Malraux

Nous sommes dans les années 30, Paris vibre et danse au rythme du « swing » dans les clubs de Saint-Germain des Prés, de Montmartre, des Champs-Elysées et d’ailleurs. Un jazz gitan commence à attirer l’attention représenté par le guitariste Django Reinhardt et son Hot Club de France. A côté, Joséphine Baker, Charles Trenet, Jean Sablon chantent leur amour de Paris. Dans les rues, on croise de jeunes gens désinvoltes, reconnaissables à leurs vêtements trop grands à carreaux, qui défient l’autorité et affichent au grand jour leur amour du jazz.

Un concert mêlant jazz et chanson française, poésie et histoire.

Céline Bognini, chant

Nicolas Freund, clarinette, chant

Sylvain Rabourdin, violon

Christophe Prigent, guitare

Benjamin Blackstone, guitare

Christelle Dutouquet, contrebasse

