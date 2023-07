D’ici et d’ailleurs, Empreintes d’un territoire salle André Malraux Bondy Catégories d’Évènement: Bondy

Seine-Saint-Denis D’ici et d’ailleurs, Empreintes d’un territoire salle André Malraux Bondy, 17 novembre 2023, Bondy. D’ici et d’ailleurs,

Empreintes d’un territoire Vendredi 17 novembre, 20h30 salle André Malraux Gratuit dans la limite des places disponibles

Réservation conseillée Pour cette nouvelle édition de concert professionnel rassemblant les artistes du réseau Est Ensemble, L’Open Orchestra s’accorde cette fois aux empreintes du territoire. Les instrumentistes professionnels interpréteront des musiques inspirées de l’Inde, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud ainsi qu’une création originale du compositeur Loan Boulat. Celle-ci, très inspirée de nos multiples métissages, fera aussi entendre des voix issues du territoire. Au programme : Shawn Okpebholo – Victoriano Valencia – Brain Balmage – Loan Boulat Avec l’Open Orchestra, ensemble instrumental professionnel du réseau des conservatoires d’Est Ensemble.

Direction : Pierre Petit

Musicien électronique : Joseph Escribe

Duduk: Xavier Picard salle André Malraux 25 cours de la République 93140 Bondy Bondy 93140 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/dici-et-dailleurs-1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00 Classe d’arts plastiques Bondy / David Lacroix Détails Catégories d’Évènement: Bondy, Seine-Saint-Denis Autres Lieu salle André Malraux Adresse 25 cours de la République 93140 Bondy Ville Bondy Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville salle André Malraux Bondy

salle André Malraux Bondy Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bondy/