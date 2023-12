Un sac de billes salle André Malraux 59130 Lambersart Lambersart, 9 mars 2024 19:00, Lambersart.

Un sac de billes Samedi 9 mars 2024, 20h00 salle André Malraux 59130 Lambersart

RÉCIT HUMANISTE

1941. Paris est occupé par l’armée allemande. Pour fuir les nazis, Joseph, 10 ans, et son frère Maurice, 12 ans, juifs, vont devoir traverser la France, seuls, pour rejoindre la zone libre.

Une aventure où l’ingéniosité et la débrouillardise deviennent une question de survie. Ce récit autobiographique, qui a été un immense succès de librairie dès sa parution en 1973, a été adapté dans une forme théâtrale pour un seul comédien. James Goguelin est habité et nous fait vivre intensément le périple de ces deux enfants, leur jeunesse, leur combativité, leur courage mais aussi leur légèreté.

Joseph Joffo, l’auteur, a soutenu dès le départ la création de ce spectacle. Il a exprimé sa joie et son impatience de découvrir l’adaptation de son texte pour la première fois au théâtre. Il disparaîtra hélas quelques jours avant la première. Il aurait sûrement apprécié ce seul en scène qui contribue au devoir de mémoire et surtout au travail d’éducation qu’il appelait de ses voeux.

D’après l’oeuvre de Joseph Joffo. Mise en scène : Stéphane Daurat. Adaptation : Freddy Viau. Avec : James Groguelin. Scénographie : Nicolas de Ferran. Création lumières : Éric Schoenzetter. Création sonore : Régis Delbroucq. Costumes : Rick Dijkman. Production : Théâtre des Bonnes Langues

salle André Malraux 59130 Lambersart place Félix Clouet Lambersart

