Les filles aux mains jaunes salle André Malraux 59130 Lambersart Lambersart, 10 février 2024 19:00, Lambersart.

Les filles aux mains jaunes Samedi 10 février 2024, 20h00 salle André Malraux 59130 Lambersart

UNE PIÈCE PUISSANTE ET SENSIBLE

Pendant la Première Guerre Mondiale, Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’armement, en l’absence des hommes. Les quatre femmes d’horizons différents vont devoir se confronter au monde du travail et expérimenter l’injustice.

Dans cet univers bruyant et effrayant, elles vont aussi goûter l’indépendance et l’autonomie, la solidarité et les échanges, la possibilité d’exprimer une opinion…

Autour des rêves et des attentes de chacune, l’étincelle de la liberté jaillit et les prémices du féminisme se construisent. Le parcours libertaire de Louise, journaliste militante chez les suffragistes, va questionner chacune de ses amies. Elles vont participer au combat pour l’égalité salariale et le droit de vote des femmes.

Une pièce, interprétée par des comédiennes chevronnées et brillantes, qui éclaire notre actualité et nous interroge sur nous-mêmes.

De Michel Bellier. Mise en scène : Johanna Boyé.

Avec : Brigitte Faure ou Brigitte Damiens, Anna Mihalcea ou Eva Dumont, Pamela Ravassart, Elisabeth Ventura. Costumes : Marion Rebmann. Univers sonore : Mehdi Bourayou. Lumières : Cyril Manetta. Chorégraphies : Johan Nus. Scénographie : Olivier Prost. Assistante à la mise en scène : Lucia Passaniti

Info et réservations

salle André Malraux 59130 Lambersart place Félix Clouet Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.lambersart.fr/spectacles »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T21:30:00+01:00

2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T21:30:00+01:00