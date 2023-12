Please stand up ! salle André Malraux 59130 Lambersart Lambersart Catégories d’Évènement: Lambersart

Nord Please stand up ! salle André Malraux 59130 Lambersart Lambersart, 27 janvier 2024 19:00, Lambersart. Please stand up ! Samedi 27 janvier 2024, 20h00 salle André Malraux 59130 Lambersart Dans le cadre du festival Lambers’art du rire Elles sont des figures de l’humour francophone ! Elles sont drôles, réjouissantes, sulf(he)ureuses, impertinentes, inspirantes… C’est la 4e saison de Please Stand-Up, le plateau humour au féminin mis en scène par Aude Galliou, que vous aurez la chance de découvrir sur la scène de la salle Malraux ! Christine Berrou, chroniqueuse radio, auteure de roman, jeune maman, écolo, s’amuse de toutes ces vies qu’elle mène de front. Marie Réno, musicienne et amoureuse de la chanson française, comédienne et chroniqueuse radio, ose aborder les thèmes sensibles avec humour et même humour noir, en musique. Farah,

humoriste et chroniqueuse, fait de l’humour belge noir et démonte les clichés. Enfin, avec Olivia Moore, humoriste depuis 12 ans et habituée des « seule en scène », il est question de séduction, de couple, d’enfants, d’amies… Des sketches chorals inédits vous attendent aussi ! Info et réservations salle André Malraux 59130 Lambersart place Félix Clouet Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.lambersart.fr/please-stand »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 27 janvier 2024, 20h00
salle André Malraux
place Félix Clouet
59130 Lambersart

