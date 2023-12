Tremplin des jeunes talents salle André Malraux 59130 Lambersart Lambersart Catégories d’Évènement: Lambersart

Nord Tremplin des jeunes talents salle André Malraux 59130 Lambersart Lambersart, 26 janvier 2024 19:00, Lambersart. Tremplin des jeunes talents Vendredi 26 janvier 2024, 20h00 salle André Malraux 59130 Lambersart Dans le cadre du Festival Lambers’art du Rire C’est la 2e édition de cette soirée de jeunes talents du rire présentée par Simon Herlin, comédien à la Ligue d’Improvisation de Marcq-en-Baroeul.

En première partie, retrouvez les lauréats de l’an dernier : Phayik, prix du jury, qui aime parler des différences mais surtout de ce qui rassemble. Et Simon Noëns, prix du public, hilarant en chanteur désordonné. Tous deux sont des habitués de la scène du Spotlight. En deuxième partie de soirée, le plateau des jeunes talents.

La sélection des jeunes talents sera faite lors d’auditions au Spotlight.

2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T22:30:00+01:00

