Albin de la Simone salle André Malraux 59130 Lambersart Lambersart, 9 décembre 2023, Lambersart.

Il y a une dizaine d’années, au milieu d’un CV d’artiste hyperactif, Albin de la Simone a créé « Les Films fantômes », un spectacle musical dans lequel il présente au public des films qui n’existent pas : voilà qui vous brosse un personnage !

Délicat, optimiste, oui, et plein d’humour aussi, ce compositeur-arrangeur-chanteur-dessinateur-écrivain, est un orfèvre de la mélodie qui a usé de son surplus de créativité pour d’autres, de Miossec à Pomme en passant par Vanessa Paradis ou Pierre Lapointe. Les cent prochaines années, son 7e album, vingt ans après le premier, et deux ans après une parenthèse avec un opus uniquement musical, est la chronique équilibrée de l’émerveillement et de la douleur, de la rupture et de la renaissance amoureuse, du souvenir et de l’avenir. À la fois intime et intemporelle.

TOUT PUBLIC

A 20h | durée : 1h10

Albin De la Simone : chant, basse & clavier – Marie Lalonde : guitare, basse & claviers – Marielle Chatain : claviers, saxophone baryton & percussions – Franck Mbouéké : batterie, percussions ciboulette & clavier – Jean-Christophe Tabuy : son & régie

Tarifs : 25€ – 18€

salle André Malraux 59130 Lambersart place Félix Clouet Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

