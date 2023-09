Adrénaline salle André Malraux 59130 Lambersart Lambersart, 20 octobre 2023, Lambersart.

Adrénaline Vendredi 20 octobre, 20h00 salle André Malraux 59130 Lambersart

UN SPECTACLE INTERACTIF POUR LIBÉRER LA PAROLE

Jean, jeune homme plein de vie, en réussite sociale, scolaire et amoureuse, fait une chute mortelle à l’aube de ses 20 ans en relevant un défi : monter seul en haut d’une grue, la nuit, lors d’un week-end de cohésion à l’étranger. De cette histoire vraie tragique est né le spectacle-débat Adrénaline, qui aborde la question de la prévention des comportements à risques chez les jeunes.

Soutenu par un pianiste, le comédien raconte à la première personne la vie heureuse, le goût pour les défis et l’appétit pour l’adrénaline.

La pièce, jouée dans des théâtres et des établissements scolaires, permet de susciter ensuite des échanges riches, des questions et des réflexions profondes. Qu’est-ce que réussir sa vie ? Comment utiliser les réseaux sociaux ? Peut-on vivre sans prendre un risque ? Pourquoi ce besoin d’expériences inédites et fortes ?

Cette interactivité permet aux spectateurs, adolescents, parents, jeunes adultes, d’ouvrir la porte du dialogue.

Spectacle programmé en partenariat avec le service jeunesse et le service de la prévention et de la médiation sociale.

TOUT PUBLIC, à partir de 15 ans

à 20h | durée : 1h35 (spectacle et débat)

Hélène Decherf : co-auteure & fondatrice de l’association « Un instant une vie“ – Jacky Matte : co-auteur & metteur en scène – Simon Herlin : comédien -Mathis De Ruyver : pianiste – Jérémy Scherperel : régisseur

Tarifs : 10€ – 3€

Plus d’infos

salle André Malraux 59130 Lambersart place Félix Clouet Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.lambersart.fr/billetterie »}, {« link »: « https://www.lambersart.fr/spectacles »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T22:00:00+02:00

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T22:00:00+02:00