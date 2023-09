Barbara et Brel a capella salle André Malraux 59130 Lambersart Lambersart, 15 octobre 2023, Lambersart.

Barbara et Brel a capella Dimanche 15 octobre, 16h30 salle André Malraux 59130 Lambersart

L’ensemble Aedes rend hommage à Brel et Barbara avec un programme de chansons a cappella arrangées spécialement pour ce choeur de 17 chanteurs professionnels. Créé en 2005 par Mathieu Romano, toujours à la direction, ce choeur a tracé une voie singulière en s’attachant à faire rayonner avec ferveur le répertoire français des 20e et 21e siècles à travers des chefs d’oeuvre mais aussi des pièces moins connues et est invité régulièrement sur les plus belles scènes lyriques de France. S’agissant des deux icônes de la chanson française, l’ensemble a fait appel à neuf compositeurs d’univers musicaux variés qui ont retravaillé les titres les plus beaux. Un concert qui séduira autant les mélomanes avertis que profanes.

TOUT PUBLIC, à partir de 12 ans

à 16h30 | durée : 1h15

Avec le choeur Aedes

Direction : Mathieu Romano

Tarifs : 15€ – 13€

2023-10-15T16:30:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

