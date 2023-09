Super 8 salle André Malraux 59130 Lambersart Lambersart Catégories d’Évènement: Lambersart

Nord Super 8 salle André Malraux 59130 Lambersart Lambersart, 23 septembre 2023, Lambersart. Super 8 Samedi 23 septembre, 20h00 salle André Malraux 59130 Lambersart par la compagnie Gobe-sons

Le public vient s’installer alors que déjà un vieux projecteur de 1949 ronronne et projette sur l’écran quelques dessins animés, le voyage dans le temps est déjà lancé. À partir de ce moment tout est cinéma ! La bande son du spectacle est entièrement fabriquée en direct par nos deux artisans en bleu de travail de chaque côté de l’écran, comme à la belle époque… À jardin le musicien, à cour le bruiteur, et c’est parti ! TOUT PUBLIC, à partir de 5 ans A 20h | durée : 1h De et avec : Guillaume & Gilles Marsalet Tarifs : 14€ – 6€ Billetterie salle André Malraux 59130 Lambersart place Félix Clouet Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.lambersart.fr/billetterie »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Lieu salle André Malraux 59130 Lambersart
Adresse place Félix Clouet Lambersart
Ville Lambersart

