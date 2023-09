Les dégainées salle André Malraux 59130 Lambersart Lambersart Catégories d’Évènement: Lambersart

Nord Les dégainées salle André Malraux 59130 Lambersart Lambersart, 23 septembre 2023, Lambersart. Les dégainées Samedi 23 septembre, 17h30 salle André Malraux 59130 Lambersart Gratuit Théâtre de dessous de rue engagé, par la compagnie L’Estafette Leur usine de lingerie de luxe a décidé de délocaliser alors deux ouvrières de lingerie fine décident d’installer leur estafette pour vendre, tel un « trésor de guerre », les dessous qu’elles ont produits et pour revendiquer leur lutte ! Parallèlement, elles créent leur première collection de lingerie sans le corset patronal et syndical… même si le patron s’invite dans la partie ! TOUT PUBLIC, à partir de 6 ans

A 17h30 | durée : 1h

Avec : Émilie Debard, Sophie Cornille et Éric Guesquières

Gratuit, en extérieur devant la salle André Malraux Plus d'infos salle André Malraux 59130 Lambersart place Félix Clouet Lambersart

2023-09-23T17:30:00+02:00 – 2023-09-23T18:30:00+02:00

