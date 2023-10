Conférence About a Worker – Chers ouvriers, concevons l’industrie textile ensemble Salle André Lautem Harnes Catégories d’Évènement: Harnes

Conférence About a Worker – Chers ouvriers, concevons l'industrie textile ensemble

Dimanche 15 octobre, 14h00
Salle André Lautem
Entrée libre

About a Worker est un studio de design textile spécialisé dans la co-conception avec les ouvriers de l'industrie textile. Ils placent ceux qui fabriquent au coeur du processus de design. Cette conférence sera pour eux l'occasion d'expliquer leurs processus collaboratifs en s'appuyant sur de nombreux exemples de leur travail.

Salle André Lautem
Rue d'Andrinople, 62440 Harnes
Harnes 62440 Pas-de-Calais
https://univ-lille-fr.zoom.us/j/97657313732?pwd=VkswK2JIaG5lQVl1cE1jaHpTL2xjdz09
Salle des fêtes de la commune d'Harnes
Parking sur place

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T15:30:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T15:30:00+02:00

