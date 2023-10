Conférence Estelle Thibault – Qu’est-ce qu’une paroi ? Réflexions sur les textiles de l’architecture, de Gottfried Semper à Anni Albers Salle André Lautem Harnes, 14 octobre 2023, Harnes.

Conférence Estelle Thibault – Qu’est-ce qu’une paroi ? Réflexions sur les textiles de l’architecture, de Gottfried Semper à Anni Albers Samedi 14 octobre, 14h30 Salle André Lautem Entrée libre

Estelle Thibauld, professeure et chercheure à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris Belleville, donne une conférence sur les liens entre textile et architecture, associant des références théoriques et des exemples pratiques.

Salle André Lautem Rue d’Andrinople, 62440 Harnes Harnes 62440 Pas-de-Calais https://univ-lille-fr.zoom.us/j/92210243520?pwd=dGJLTi96YW9UcXY1V1RWWFVERFNZdz09 Salle des fêtes de la commune d’Harnes Parking sur place

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

