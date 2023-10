Fabrique ton rideau ! Salle André Lautem Harnes, 13 octobre 2023, Harnes.

Fabrique ton rideau ! 13 – 15 octobre Salle André Lautem Entrée libre

La Chaire « Acclimater les territoires Post-miniers » (Ensapl) ouvre à la visite son workshop de création de rideaux Hygrothermiques en lin, à Harnes dans le bassin minier du Nord Pas-de-Calais. Il rassemble 20 étudiants de l’Ensapl et 5 habitants de la Cité d’Orient pour la réalisation de 5 prototypes de rideaux, qui habilleront et isoleront les intérieurs des 5 habitants. Cette action est menée dans le cadre de la résidence Bio-Tex et d’un projet de rénovation légère de 25 maisons minières

Salle André Lautem Rue d’Andrinople, 62440 Harnes Harnes 62440 Pas-de-Calais Salle des fêtes de la commune d’Harnes Parking sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:30:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

