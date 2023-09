Loto SOS animaux Salle André Gide Notre-Dame-de-Bondeville, 8 octobre 2023, Notre-Dame-de-Bondeville.

Loto SOS animaux Dimanche 8 octobre, 12h00 Salle André Gide 2,50€ le carton

La ville de Notre-Dame de Bondeville organise une nouvelle fois un loto en faveur des animaux. Les fonds générés par le Loto seront répartis pour les associations suivantes :

– Les petites pattes du coeur

– SOS toutous Normandie

– Biker Animal Force

L’occasion de jouer pour se faire plaisir tout en soutenant des bonnes causes !

Les recettes permettront :

– Protéger et défendre les animaux ;

– Prendre en charge des animaux abandonnés/maltraités/trouvés : les chats en priorité et tous autres types d’animaux au fur et à mesure de l’évolution de l’association ;

– Faire stériliser tous les chats pris en charge pour éviter la prolifération féline ;

– Les accueillir en familles d’accueil en fonction des possibilités ;

– Effectuer leurs identification, stérilisation, vaccination et tous soins nécessaires ;

– Rechercher des adoptants et de suivre les animaux dans leurs futurs foyers ;

– Apporter des conseils aux particuliers éprouvant des difficultés avec leurs animaux ;

– Amener une aide en faveur des animaux des personnes les plus démunies ;

– Participer à la sensibilisation de la cause animale auprès du public ;

– Organiser des événements ou manifestations en rapport avec la cause animale. Soutenir et de mener toute action visant au respect de la défense des animaux.

Salle André Gide 147 route de Dieppe Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0232823500 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@ville-nd-bondeville.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T12:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

