Marché de Noël de Fonbeauzard – Les 2 et 3 décembre Salle André Gentillet Fonbeauzard

Haute-Garonne Marché de Noël de Fonbeauzard – Les 2 et 3 décembre Salle André Gentillet Fonbeauzard, 2 décembre 2023, Fonbeauzard. Marché de Noël de Fonbeauzard – Les 2 et 3 décembre 2 et 3 décembre Salle André Gentillet Près de 50 exposants !

Gastronomie, décorations, bijoux, cadeaux, artisanat… Animations pour petits et grands

Balades en calèche

Buvette et la Père Noël Salle André Gentillet Rue Jean Mermoz, 31140 Fonbeauzard Fonbeauzard 31140 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00
2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

