Téléthon : Randonnée pédestre et équestre Salle André Dugert Sault-de-Navailles, 9 décembre 2023 08:30, Sault-de-Navailles.

Sault-de-Navailles,Pyrénées-Atlantiques

Accueil des randonneurs avec petit déjeuner.

9h30 : départ de la randonnée pédestre avec un retour vers 11h30.

12h : Repas garbure, fromage/salade, pomme et café..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Salle André Dugert

Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Welcome and breakfast for hikers.

9:30 a.m.: Start of the hike, returning around 11:30 a.m.

12pm: Garbure meal, cheese/salad, apple and coffee.

Bienvenida y desayuno.

9h30: Inicio de la marcha, regreso hacia las 11h30.

12h: Comida Garbure, queso/ensalada, manzana y café.

Empfang der Wanderer mit Frühstück.

9:30 Uhr: Start der Wanderung mit Rückkehr gegen 11:30 Uhr.

12.00 Uhr: Mahlzeit Garbure, Käse/Salat, Apfel und Kaffee.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Coeur de Béarn