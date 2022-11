Marché de Noël Salle André Dekyndt Deûlémont Catégories d’évènement: Deûlémont

Nord

Marché de Noël Salle André Dekyndt, 27 novembre 2022, Deûlémont. Marché de Noël Dimanche 27 novembre, 10h00 Salle André Dekyndt

entrée libre

organisé par l’amicale de l’école Guynemer Salle André Dekyndt 14 rue des Processions, Deûlémont Deûlémont 59890 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T10:00:00+01:00

2022-11-27T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Deûlémont, Nord Autres Lieu Salle André Dekyndt Adresse 14 rue des Processions, Deûlémont Ville Deûlémont Age maximum 99 lieuville Salle André Dekyndt Deûlémont Departement Nord

Salle André Dekyndt Deûlémont Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deulemont/

Marché de Noël Salle André Dekyndt 2022-11-27 was last modified: by Marché de Noël Salle André Dekyndt Salle André Dekyndt 27 novembre 2022 Deûlémont Salle André Dekyndt Deûlémont

Deûlémont Nord