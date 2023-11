Exposition Bourvil Salle André Bourvil Fontaine-le-Dun, 25 novembre 2023, Fontaine-le-Dun.

Fontaine-le-Dun,Seine-Maritime

Exposition Bourvil à la salle André Bourvil de 10h à 18h.

Entrée 5€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans..

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Salle André Bourvil

Fontaine-le-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie



Bourvil exhibition at Salle André Bourvil from 10 am to 6 pm.

Admission 5?, free for children under 12.

Exposición Bourvil en la Salle André Bourvil de 10.00 a 18.00 h.

Entrada 5?, gratuita para menores de 12 años.

Bourvil-Ausstellung im Saal André Bourvil von 10 bis 18 Uhr.

Eintritt 5 ?, Kinder unter 12 Jahren frei.

Mise à jour le 2023-11-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche