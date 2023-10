Thé dansant Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois, 29 octobre 2023, Saint-Sulpice-le-Guérétois.

Saint-Sulpice-le-Guérétois,Creuse

Thé dansant organisé par le rassemblement des St-Sulpice de France.

Venez danser tout au long de l’après-midi avec l’orchestre Sébastien Chazelle !.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . EUR.

Salle André Bourliaud

Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Thé dansant organized by the rassemblement des St-Sulpice de France.

Come and dance the afternoon away with the Sébastien Chazelle orchestra!

Baile del té organizado por la asociación St-Sulpice de France.

Venga a bailar toda la tarde con el grupo Sébastien Chazelle

Thé dansant, organisiert von der Versammlung der St-Sulpice de France.

Tanzen Sie den ganzen Nachmittag lang mit dem Orchester Sébastien Chazelle!

