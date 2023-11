Atelier danse thérapeutique Salle Anaïs Chevalier-Bouchet Servoz, 3 décembre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Venez danser votre chakra sacré. Un atelier tout en douceur où je vous accompagne pour vous libérer et oser vous laisser aller à l’expression.

Un temps d’échange est également prévu en début et fin d’atelier.

Aucun niveau requis..

2023-12-03 10:30:00 fin : 2023-12-03 12:00:00. EUR.

Salle Anaïs Chevalier-Bouchet

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and dance your sacred chakra. A gentle workshop in which I accompany you to free yourself and dare to let yourself express yourself.

There will also be a time for sharing at the beginning and end of the workshop.

No level required.

Ven a bailar tu chakra sagrado. Un taller suave en el que te ayudaré a liberarte y a atreverte a dejarte expresar.

También habrá un tiempo para compartir al principio y al final del taller.

No se requiere nivel.

Kommen Sie und tanzen Sie Ihr Sakralchakra. Ein ganz sanfter Workshop, bei dem ich Sie begleite, um sich zu befreien und es zu wagen, sich dem Ausdruck hinzugeben.

Zu Beginn und am Ende des Workshops ist auch Zeit für einen Austausch vorgesehen.

Kein Niveau erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc