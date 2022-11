Entre-deux fest #10 Salle Amzer zo – Sal Amzer zo Poullaouen Catégories d’évènement: Finistère

Entre-deux fest #10 Salle Amzer zo – Sal Amzer zo, 30 décembre 2022, Poullaouen. Entre-deux fest #10 Vendredi 30 décembre, 15h00 Salle Amzer zo – Sal Amzer zo Fest-noz traditionnel entre Noël et le premier de l’an à Poullaouen. Le couple Ifig et Nanda Troadeg sera mis à l’honneur cette année. Salle Amzer zo – Sal Amzer zo Rue de Ty Meur, 29246 Poullaouen Poullaouen Poullaouen 29246 Finistère Bretagne

2022-12-30T15:00:00+01:00

2022-12-30T23:59:00+01:00

