Conviviale et populaire, la journée démarre à 11h par un apéro musical dans le bourg, puis rendez-vous à la salle des fêtes pour le traditionnel repas chanté à 13h, suivi d’un concert et pour terminer la journée d’un fest-deiz, animé par des fidèles de ce rendez-vous qui partagent la scène avec les couples en lice pour le tremplin gavotte : concours qui vise à perpétuer le chant traditionnel des Montagnes en offrant aux jeunes chanteurs et chanteuses l’occasion de se produire en public. Le vainqueur est invité sur scène lors de la Nuit de la Gavotte en septembre.

11h > Apéro musical

13h > Repas chanté

15h00 > Ma Petite, Tout Doux

Perrine Vrignault : chant, accordéon diatonique // Maxime Barbeau : accordéon diatonique // Paul Weeger : trompette, chœurs // Maxime Dancre : percussions, chœurs

La musique de ce quartet se nourrit de traditions qui se mélangent à une forte envie de fraîcheur et de liberté. Cela fait maintenant plusieurs années que Perrine Vrignault, chanteuse et accordéoniste, explore le chant traditionnel poitevin avec une fraîcheur déconcertante. Pour ce quartet de musique à danser, elle fait appel à trois musiciens aussi libres et aventureux qu’elle. Les « deux Maxime », Dancre et Barbeau, proposent des chemins rythmiques hypnotiques redoutables. Paul Weeger quant à lui, avec sa trompette apporte avec brio un nouveau souffle, participant à cette grande transe collective.

Le son est incisif puis doux, sec puis tremblant, captivant puis ensorcelant. Enfin, lorsque les quatre musiciens s’emballent, le mélange est idéal pour embarquer la tradition dans une matière tribale, libre et puissante qui porte la voix sensible de Perrine vers un équilibre subtil entre un enracinement toujours énergique et un envol bouleversant.

16h30 > Fest-deiz et tremplin gavotte

Programmation en cours

En partenariat avec Dañs-Tro

