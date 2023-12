Vide-grenier Rondissima Salle Amédée Prouvost Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos Vide-grenier Rondissima Salle Amédée Prouvost Wattrelos, 14 janvier 2024 07:30, Wattrelos. Vide-grenier Rondissima Dimanche 14 janvier 2024, 08h30 Salle Amédée Prouvost Entrée libre L’association Rondissima organise le dimanche 14 janvier 2024 son vide-grenier spécial grandes tailles.

Exposants : 10€ le stand – 8€ pour les adhérents de l’association

Exposants : 10€ le stand – 8€ pour les adhérents de l'association

Infos et réservations asso.rondissima@gmail.com Salle Amédée Prouvost 19 rue Amédée Prouvost 59150 Wattrelos

