Vide-dressing Grandes Tailles Salle Amédée Prouvost, 13 mai 2023, Wattrelos. Vide-dressing Grandes Tailles Samedi 13 mai, 08h30 Salle Amédée Prouvost Entrée libre L’association Rondissima organise un vide-dressing grandes tailles.

Hommes / Femmes – à partir du 42 jusqu’au 50 et plus

Lieu : Salle Amédée Prouvost, 19 rue Amédée Prouvost à Wattrelos

Samedi 13 mai 2023 de 8h30 à 15h – Entrée libre

Petite restauration sur place

Pour vendre : 10€ – 8€ pour les adhérents de l’association – Info et réservartion : asso.rondissima@gmail.com Salle Amédée Prouvost 19 rue Amédée Prouvost 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « asso.rondissima@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:asso.rondissima@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T08:30:00+02:00 – 2023-05-13T15:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Wattrelos

