Marché de Noël Salle Amazone Échauffour, 3 décembre 2023, Échauffour.

Échauffour,Orne

Marché de Noël avec arrivée du Père Noël à 10h30.

Restauration sur place.

Buvette / vin chaud..

2023-12-03 09:30:00 fin : 2023-12-03 17:30:00. .

Salle Amazone

Échauffour 61370 Orne Normandie



Christmas market with arrival of Santa Claus at 10:30 am.

Catering on site.

Refreshment bar / mulled wine.

Mercado navideño con la llegada de Papá Noel a las 10.30 h.

Catering in situ.

Bar / vino caliente.

Weihnachtsmarkt mit Ankunft des Weihnachtsmanns um 10:30 Uhr.

Verpflegung vor Ort.

Getränk/Glühwein.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault