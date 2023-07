Exposition VERGNO STEPHANE Salle Amanieux Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 21 juillet 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,Dordogne

EXPOSITION DE PEINTURE DE 10 A 18 HEURE PAUSE DE 13 A 14 HEURE.

2023-07-21 fin : 2023-07-31 18:00:00. .

Salle Amanieux

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



PAINTING EXHIBITION FROM 10 A.M. TO 6 P.M. BREAK FROM 1 P.M. TO 2 P.M

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE 10.00 A 18.00 H. PAUSA DE 13.00 A 14.00 H

GEMÄLDEAUSSTELLUNG VON 10 BIS 18 UHR PAUSE VON 13 BIS 14 UHR

Mise à jour le 2023-07-07 par OT du Pays Foyen