Marché de Noël – Village de 35 chalets Salle Amandine Henry Houplines Catégories d’évènement: Houplines

Nord

Marché de Noël – Village de 35 chalets Salle Amandine Henry, 3 décembre 2022, Houplines. Marché de Noël – Village de 35 chalets 3 et 4 décembre Salle Amandine Henry

Entrée libre

L’Amicale Laïque Oscar Dezitter organise son traditionnel marché de Noël. Salle Amandine Henry 1 rue Brune, Houplines Houplines 59116 Nord Hauts-de-France – De nombreux exposants

– Des animations

– La présences du Père Noël ?

– Et un jeu concours pour les enfants ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T11:00:00+01:00

2022-12-04T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Houplines, Nord Autres Lieu Salle Amandine Henry Adresse 1 rue Brune, Houplines Ville Houplines Age maximum 99 lieuville Salle Amandine Henry Houplines Departement Nord

Salle Amandine Henry Houplines Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/houplines/

Marché de Noël – Village de 35 chalets Salle Amandine Henry 2022-12-03 was last modified: by Marché de Noël – Village de 35 chalets Salle Amandine Henry Salle Amandine Henry 3 décembre 2022 Houplines Salle Amandine Henry Houplines

Houplines Nord