Programme de l'atelier : Initiation au yoga : – Découverte des postures de yoga par le jeu et la musique – Apprentissage de la relaxation avec des instruments de musique (bol chantant, koshi, s…

Initiation au yoga :

– Découverte des postures de yoga par le jeu et la musique

– Apprentissage de la relaxation avec des instruments de musique (bol chantant, koshi, sansula…) Réalisation de mandalas : séances partagées ou individuelles permettant le développement de la relaxation, la concentration et le vivre ensemble. Pourquoi du yoga pour mon enfant ?

– Apprendre à connaître son corps et mieux le comprendre

– Identifier ses émotions et mieux les gérer

– Gagner en confiance en soi et estime en soi

– Améliorer sa concentration

– Mieux vivre ensemble Ateliers pour les enfants entre 8 et 11 ans. Sur réservation.

