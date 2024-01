Concert d’hiver – 90 ans Salle Alphonse HAAG SCHERWILLER, 3 février 2024, SCHERWILLER.

Concert d’hiver – 90 ans En 2024, l’harmonie fête ces 90 années d’existence. Plusieurs événements seront programmés tout au long de l’année, à commencé par le traditionnel concert d’hiver qui se tiendra à la sall… 3 et 4 février Salle Alphonse HAAG

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T15:30:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

En 2024, l’harmonie fête ces 90 années d’existence. Plusieurs événements seront programmés tout au long de l’année, à commencé par le traditionnel concert d’hiver qui se tiendra à la salle HAAG de Scherwiller le 3 février à 20h30 et le 4 février à 15h30.

Le directeur Jean-Paul Waller a tenu à faire un programme très varié pour satisfaire toutes les tranches d’âge. Il y aura notamment le « Moonlight serenade » de Glenn Miller, « Pirates des caraïbes » de Hans Zimmer, « My way » version anglaise de la célèbre chanson « Comme d’habitude » de Claude François et plein d’autres morceaux.

En première partie, l’orchestre des jeunes issue de l’école de musique Scherwiller-Châtenois vous fera découvrir les jeunes talents.

L’entrée est libre avec un plateau à la sortie.

Parmi les autres éventements à venir, on peut déjà évoquer l’animation de la messe du 12 mai pour fêter Jeanne d’Arc, un festival de musique les 6 et 7 juillet ainsi qu’un concert avec la musique de Fautenbach pour l’automne.

Très bonne année en musique

Salle Alphonse HAAG Salle Alphonse HAAG , 67750 SCHERWILLER SCHERWILLER