Jarabe Dorado : P’tit Bal Mexicanos pour les Chiquitos ! Salle Allende Mons-en-Barœul, 27 avril 2019, Mons-en-Barœul.

Jarabe Dorado : P’tit Bal Mexicanos pour les Chiquitos ! Samedi 27 avril 2019, 16h30 Salle Allende Entrée Libre

Sortez les jupes multicolores et les talonnettes qui claquent, on s’élance à la poursuite des cités d’or mexicaines !

Nous danserons le Jarabe Zapatio* comme dans les épisodes de Zorro, on revisitera la Bamba*des haciendas du Yucatan. Un petit écart vers la Chacarera argentine et oléééé on enchaîne avec les danses indiennes et afro-américaines.

UN VÉRITABLE ELDORADO DE MUSIQUES ET DE DANSES !

* Le jarabe est un mélange de plusieurs sortes de danses, issues de la révolution de 1870.

NATHALIE RENARD : Danse

OLIVIA ANTUNES : Chant

STÉPHANE BEAUCOURT : Basse, contrebasse

DAVID LAISNÉ : Accordéon chromatique

MIKE VARLET : Guitare

ERIC NAVET : Batterie, percussions

Salle Allende 2 Place de l’Europe, Mons en Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-27T16:30:00+02:00 – 2019-04-27T18:00:00+02:00

