Réunion d’information sur la TEOMI : Réorganisation de la collecte des déchets Salle Allégora Auterive, 26 septembre 2023, Auterive.

La Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA) organise une réunion publique sur la réorganisation de la collecte des déchets du territoire.

Devenez incollable sur la gestion de vos déchets en posant vos questions et en découvrant les bons usages pour limiter vos déchets, préserver la nature et limiter le coût financier.

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 26 septembre à 20h30 à la salle Allégora, dans l’échange et dans la construction, dans une démarche de démocratie participative.

Salle Allégora 57 rue gambetta, 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T20:30:00+02:00 – 2023-09-26T21:30:00+02:00

réunion plublique Bassin Auterivain

CCBA