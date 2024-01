La Guinguette des loupiots SALLE ALIZE Guipavas, mercredi 24 avril 2024.

A l’idée d’un cabaret populaire, Luciole, Gaspard et Gédéon invitent les familles à un mouvement individuel qui rapidement prend son sens dans le collectif. Sur le bateau de mémé Lulu, enfants, parents et grands-parents s’interrogent avec poésie sur notre rapport au temps, à la nature, aux autres…Dans une ambiance positive et bienveillante où pas de danses improvisées côtoient les danses traditionnelles, toutes les générations sont invitées à rêver, chanter et faire résonner le parquet !

Tarif : 5.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-24 à 15:00

Réservez votre billet ici

SALLE ALIZE 90 RUE COMMANDANT CHALLE 29490 Guipavas 29