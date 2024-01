PSSS Artistes en fuite SALLE ALIZE Guipavas, 9 mars 2024, Guipavas.

Psss ! Artistes en fuite…Toto & Boby, compagnons de cirque, fuient car ils sont recherchés. Dans leur monde, les spectacles sont désormais interdits. Depuis que Boby & Toto ont quitté leur chapiteau, Mr Loyal s’est reconverti en chef de fil d’une résistance bringuebalante, diffusant ses instructions aux artistes-fugitifs grâce à sa radio pirate. Dans ce réseau de résistance, il y a Pétunia dont Boby est follement amoureux, Dédé la Barrique dont on n’a plus de nouvelles, les dresseurs de gradins, les hommes canons et tant d’autres qu’ils ont laissés derrière eux. Après des jours d’errance, à passer par les trous, les barrières et les ronces, les voilà nez-à nez avec des spectateurs qui les regardent et les écoutent… Alors que faire ? Fuir encore ? Jouer ? Cette rencontre impromptue est trop belle, alors tant pis, ils restent !

Tarif : 5.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 17:00

SALLE ALIZE 90 RUE COMMANDANT CHALLE 29490 Guipavas 29