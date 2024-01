Maman Europa SALLE ALIZE Guipavas, 14 février 2024, Guipavas.

Tout homme a le droit de quitter son pays, y compris le sien , c’est dans la Déclaration universelledes droits de l’homme. Sabine a quitté l’Allemagne, par amour pour un Français. Une génération plustôt, sa mère française, avait fait de même vers l’Allemagne. Sur scène, Sabine partage avec lesspectateurs sa binationalité et ces trajectoires croisées entre sa mère et elle. Elle évoque aussi sonamour pour ce grand projet de paix qu’est l’Europe, ses craintes, ses espoirs, quant au devenir decette utopie partagée. Seule en scène, elle fait exister des personnages comme tirés d’unephotographie de famille plus ou moins fictionnelle ; des personnages qui vont faire l’expérience dudéplacement, forcé ou souhaité. Une grande famille qui ressemble à l’Europe, communauté fragileen mouvement ?

Tarif : 7.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 19:30

SALLE ALIZE 90 RUE COMMANDANT CHALLE 29490 Guipavas 29