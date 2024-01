Festival Décadanse-Ce que nous sommes SALLE ALIZE Guipavas, 31 janvier 2024, Guipavas.

Ce que nous sommes est un projet collégial, mariant hip hop, contemporain et roue Cyr, et entièrement tourné vers la jeunesse et le multi-culturel.Ce que nous sommes se veut être une célébration, une ode à la jeunesse, car c’est elle qui est au coeur de cette création, l’essence même, la matière première, le terreau. Les chorégraphes s’entourent donc d’une équipe de cinq jeunes danseurs hip-hop, contemporains, circassiens, venant d’horizons, de pays, de cultures et de langues différents, aux parcours atypiques ou plus classiques. Il s’agit de leur donner la parole, à travers leurs gestuelles propres bien sûr, mais aussi par la parole orale, entendre leurs mots, leurs envies, leurs peurs, leurs rêves, et ce, chacun dans sa propre langue, telle une tour de Babel. Travailler à partir de la singularité de chacun et faire de leurs différences une richesse, une force, une communion.

Tarif : 5.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-01-31 à 15:00

SALLE ALIZE 90 RUE COMMANDANT CHALLE 29490 Guipavas 29