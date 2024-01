12 ème Festival de Magie SALLE ALIZE Guipavas, 28 janvier 2024, Guipavas.

Festival de Magie de Guipavas, 12e éditionYannis Why Membre de l’équipe de France de magie, ce jeune artiste est reconnu par ses maîtres comme l’un des meilleurs magiciens de sa génération. Plusieurs fois primé dans des concours nationaux et internationaux, il excelle dans un numéro complètement fou de technique et d’audace, dans un univers oriental revisité à la mode rock’n’roll. Mathieu StepsonVous l’avez sûrement connu dans l’émission La France à un Incroyable Talent ou aux côtés d’Arthur dans l’émission Diversion sur TF1. Mathieu Stepson fait partie de cette nouvelle génération de magiciens devenue très en vogue ! Fan de science-fiction, avec une attitude décontractée et dynamique, il bouscule les codes du mentalisme pour un show très actuel et une magie expérimentale !Antoine et Val C’est en 2001 que Antoine et Val lancent leur spectacle de télépathie et embarquent sur les paquebots de croisière. Ils voyageront quasiment sur toutes les mers du monde. En Mai 2002, après un passage remarqué au Plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien, sur France 2, Antoine et Val enchaînent les plateaux de télévision sur TF1, M6, France 3, etc. Puis, parrainés par Sergio, Monsieur Loyal du cirque d’Hiver et du cirque de Monte Carlo, ils participent avec lui à de nombreux galas et autres festivals de cirque. Aujourd’hui, ils sont à la fois chercheurs, créateurs, constructeurs, acteurs. Les agences les plus renommées ne s’y trompent pas : Antoine et Val font partie immanquablement de la nouvelle génération de magiciens !Caroline MarxCaroline est la magicienne de Diversion, l’émission française de magie sur TF1 présentée par Arthur. Elle a obtenu de nombreux prix dont le Mandrakes d’or en 2018, a participé à de nombreux plateaux de télévision et a foulé des scènes comme le Zenith, l’Olympia, etc. Son spectacle transporte le public dans un univers parfois mystérieux, souvent très drôle et toujours surprenant. Entre quick-change, mentalisme, manipulations expertes de cartes ou de Rubik’s Cube et prédictions, le public est amusé, admiratif, fasciné, conquis ! Caroline déborde d’énergie qu’elle met au service de grands moments de complicité et d’interactivité avec les spectateurs.Jérôme MuratJérôme Murat fait ses classes en pantomime avec Ella Jaroszewics, en mime corporel avec Ivan Bacciochi, disciple d’Etienne Decroux. Parallèlement, pour commencer à vivre de son métier, il joue dans la rue à Paris. Il réalise la fascination que l’immobilité exerce sur le public et c’est en admirant une statue au musée du Louvre qu’il se surprend à en imaginer une qui prend vie. Très vite, son numéro La statue aux deux têtes est appelé à travers l’Europe et il obtient de nombreux prix. Il se produit dans de grands lieux comme le Crazy Horse à Monaco, au NGK Yoshimoto au Japon, au célèbre music-hall Le Jupiter en Australie, ou encore au Plaza hotel à Las Vegas. Au-delà d’un numéro de mime ou de magie, La statue aux deux têtes est une invitation au voyage, dans un univers d’émotions, d’images et de mystère.Dani PoloDani Polo est un jeune magicien espagnol spécialisé dans la magie grand format, avec les meilleures illusions de grande scène. Sa magie est moderne, fraîche et élégante, dotée d’une énergie et d’un style uniques, adaptée aux temps modernes. Des personnages apparaissent et disparaissent, lévitent ou se téléportent avec une technologie et des accessoires spectaculaires. Un spectacle où tout est possible !Emmanuelle et Philippe BonnemannEt bien sûr, Philippe Bonnemann, accompagné de sa partenaire Emmanuelle, présentera le plateau d’artistes qu’il a à nouveau spécialement composé pour l’occasion. Et indéniablement, le public ne boude pas son charisme, son humour et sa bonne humeur.

Tarif : 8.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-28 à 17:00

SALLE ALIZE 90 RUE COMMANDANT CHALLE 29490 Guipavas 29