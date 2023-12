Spectacle de Marionnette Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

fin : 2023-12-26 16:00:00 Un grand banquet annuel qui réunit les pires affreux du monde.

Le grand restaurant aux trois étoiles noires, tenu par le fameux chef Putréfié, est prêt à les accueillir.

Proposé par la compagnie Coyotte Minute.

Salle Aliénor d’Aquitaine

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

