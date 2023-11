Bal Québécois Salle Aliénor d’Aquitaine place des Martyres , Saint-Jean-d’Angély (17) Bal Québécois Salle Aliénor d’Aquitaine place des Martyres , Saint-Jean-d’Angély (17), 20 janvier 2024, . Bal Québécois Samedi 20 janvier 2024, 21h00 Salle Aliénor d’Aquitaine place des Martyres , Saint-Jean-d’Angély (17) 12€ Salle Aliénour d’Aquitaine . Bal Trad avec « La Belle Ivresse » et « BAL-US-TRAD » en première partie. Samedi 20 janvier 2024 à partir de 21H Entrée 12€ . Buvette. Contact. Renseignements. L’Amuse Folk 06 33 18 80 82 source : événement Bal Québécois publié sur AgendaTrad Salle Aliénor d’Aquitaine place des Martyres , Saint-Jean-d’Angély (17) 17, Place de l’Hôtel de ville

Salle Aliénor d’Aquitaine place des Martyres , 17400 Saint-Jean-d’Angély, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46633 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T21:00:00+01:00 – 2024-01-21T01:00:00+01:00

2024-01-20T21:00:00+01:00 – 2024-01-21T01:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle Aliénor d'Aquitaine place des Martyres , Saint-Jean-d'Angély (17) Adresse 17, Place de l'Hôtel de ville Salle Aliénor d'Aquitaine place des Martyres , 17400 Saint-Jean-d'Angély, France Age max 110 Lieu Ville Salle Aliénor d'Aquitaine place des Martyres , Saint-Jean-d'Angély (17) latitude longitude 45.945457;-0.51787

Salle Aliénor d'Aquitaine place des Martyres , Saint-Jean-d'Angély (17) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//