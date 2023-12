[Théâtre] Tout ça ne vaut pas l’amour Salle Alice Guy Arques-la-Bataille, 28 janvier 2024, Arques-la-Bataille.

Arques-la-Bataille Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 15:00:00

fin : 2024-01-28

Nous sommes à la charnière de deux siècles, la fin du 19ème et le début du 20ème siècle. C’est la « Belle Époque », l’époque de l’insouciance et de l’optimisme. Au théâtre comme ailleurs, l’heure est à la rigolade ; qu’il s’agisse de Tchekhov, Courteline ou Maupassant, ils ont souvent choisi l’amour et ses travers comme thème de prédilection.

Serait-ce par défi, par provocation, ou tout simplement pour rire et faire rire, que, pour sa nouvelle création, le Théâtre de la Bataille a choisi la Comédie de l’amour pour matière ? A moins que ça ne soit l’amour de la comédie ?

Une peinture satyrique des mœurs, des intrigues cocasses sont le terreau et l’inspiration de « Tout ça n’vaut pas l’amour » spectacle présenté par le Théâtre de la Bataille dans une mise en scène bouffonne et un décor minimaliste.

> A partir de 7 ans..

Nous sommes à la charnière de deux siècles, la fin du 19ème et le début du 20ème siècle. C’est la « Belle Époque », l’époque de l’insouciance et de l’optimisme. Au théâtre comme ailleurs, l’heure est à la rigolade ; qu’il s’agisse de Tchekhov, Courteline ou Maupassant, ils ont souvent choisi l’amour et ses travers comme thème de prédilection.

Serait-ce par défi, par provocation, ou tout simplement pour rire et faire rire, que, pour sa nouvelle création, le Théâtre de la Bataille a choisi la Comédie de l’amour pour matière ? A moins que ça ne soit l’amour de la comédie ?

Une peinture satyrique des mœurs, des intrigues cocasses sont le terreau et l’inspiration de « Tout ça n’vaut pas l’amour » spectacle présenté par le Théâtre de la Bataille dans une mise en scène bouffonne et un décor minimaliste.

> A partir de 7 ans.

Nous sommes à la charnière de deux siècles, la fin du 19ème et le début du 20ème siècle. C’est la « Belle Époque », l’époque de l’insouciance et de l’optimisme. Au théâtre comme ailleurs, l’heure est à la rigolade ; qu’il s’agisse de Tchekhov, Courteline ou Maupassant, ils ont souvent choisi l’amour et ses travers comme thème de prédilection.

Serait-ce par défi, par provocation, ou tout simplement pour rire et faire rire, que, pour sa nouvelle création, le Théâtre de la Bataille a choisi la Comédie de l’amour pour matière ? A moins que ça ne soit l’amour de la comédie ?

Une peinture satyrique des mœurs, des intrigues cocasses sont le terreau et l’inspiration de « Tout ça n’vaut pas l’amour » spectacle présenté par le Théâtre de la Bataille dans une mise en scène bouffonne et un décor minimaliste.

> A partir de 7 ans.

.

Salle Alice Guy

Arques-la-Bataille 76880 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie