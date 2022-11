Débat autour de la consommation salle Alfred Domagala Ingré Catégories d’évènement: Ingré

Loiret

Débat autour de la consommation salle Alfred Domagala, 16 novembre 2022, Ingré. Débat autour de la consommation Mercredi 16 novembre, 18h30 salle Alfred Domagala

Entrée libre

Dans le contexte d’inflation actuel, comment préserver notre pouvoir d’achat? Débats sur le diagnostic des crises, et leur conséquences, échanger sur les solutions locales de résilience. handicap moteur mi salle Alfred Domagala Espace Lionel Boutrouche Ingré 45140 Loiret Centre-Val de Loire Les crises se succèdent, mais il faut toujours pouvoir vivre dignement, préserver sa santé et son pouvoir d’achat, dans le contexte d’inflation que nous vivons. Un des risques serait de s’orienter vers des produits à bas coûts, au détriment de la qualité alimentaire. C’est le moment de nous questionner sur nos pratiques, connaitre les impacts, et partager les solutions locales! Prenons notre alimentation en main.

Rendez vous le 16 novembre, 18h30 salle Domagala à Ingré.

Organisé par Familles Rurales – Fédération du Loiret, en partenariat avec l’Association Ingré Ormes 2030.

