Loto de la solidarité du Secours Populaire de Bègles Salle Alexis Capelle Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Loto de la solidarité du Secours Populaire de Bègles Salle Alexis Capelle, 6 novembre 2022, Bègles. Loto de la solidarité du Secours Populaire de Bègles Dimanche 6 novembre, 14h00 Salle Alexis Capelle

2 euros le carton

Le dimanche 6 novembre salle St Maurice avenue Alexis Capelle à Bègles. Le Secours Populaire de Bègles organise un grand loto de la solidarité avec de nombreux lots dont une télévision. handicap moteur mi Salle Alexis Capelle 105 Avenue Alexis Capelle 33130 Bègles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Loto de la solidarité du SPF de Bègles.

2 euros le carton

Ouverture des portes à 14 heures début du loto à 15 heures.

De nombreux lots :

Aspirateur, four électrique, four micro ondes, télévision etc …

Buvette et vente de crêpes sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-06T14:00:00+01:00

2022-11-06T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Salle Alexis Capelle Adresse 105 Avenue Alexis Capelle 33130 Bègles Terres Neuves Ville Bègles Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Salle Alexis Capelle Bègles Departement Gironde

Salle Alexis Capelle Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Loto de la solidarité du Secours Populaire de Bègles Salle Alexis Capelle 2022-11-06 was last modified: by Loto de la solidarité du Secours Populaire de Bègles Salle Alexis Capelle Salle Alexis Capelle 6 novembre 2022 Bègles Salle Alexis Capelle Bègles

Bègles Gironde