Saint-Jean D'alcapiès ON NE PARLE PAS AVEC DES MOUFLES SALLE ALCAPIA Saint-Jean D’alcapiès, 2 mars 2024, Saint-Jean D'alcapiès. ON NE PARLE PAS AVEC DES MOUFLESVoici une causerie en mode bilingue, un conte burlesque : l’épopée d’un entendant et d’un sourd. Ils se rencontrent en prenant l’ascenseur. Un ascenseur moderne : un écran y diffuse même une publicité pour des vacances dans les îles. Mais un ascenseur sans climatisation. Surtout, un ascenseur qui tombe en panne…

Tarif : 11.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30 Réservez votre billet ici

