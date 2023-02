Ateliers multiplication des végétaux Salle Albert Texier Herbignac Catégories d’Évènement: Herbignac

Ateliers multiplication des végétaux Samedi 11 février, 10h00 Salle Albert Texier

L’association herbignacaise AVENIR (Association pour la Valorisation des Ecosystèmes Naturels et des Interventions Respectueuse), dont les actions visent à développer la connaissance de notre envi… Salle Albert Texier 2 rue Jean de Rieux, Marlais 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire L’association herbignacaise AVENIR (Association pour la Valorisation des Ecosystèmes Naturels et des Interventions Respectueuse), dont les actions visent à développer la connaissance de notre environnement, organise pour la première fois un temps d’ateliers à destination du grand public. Habituée des déambulations commentées et des conférences, elle souhaite désormais s’ouvrir à des personnes intéressées par l’environnement, mais ne disposant pas forcément des connaissances ou des compétences leur permettant d’agir de la bonne façon, ainsi qu’à des personnes initiées et souhaitant partager leurs expériences. Cette première animation proposera quatre ateliers tournants, d’environ 15 minutes chacun, dont trois permettant de tirer profit de ce que nous offre la nature pour multiplier les végétaux (semis, bouturage, marcottage). Animés par les bénévoles de l’association AVENIR, ces ateliers s’adresseront aussi bien aux adultes qu’aux enfants appréciant de mettre les mains dans la terre ! Un stand de vente de crêpes et de jus de pommes sera proposé pour les plus gourmands. Nombre de places limité, réservation fortement conseillée.

